كشفت الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا العصبية التي شارك في تأسيسها رجل الأعمال إيلون ماسك، “نيورالينك”، أنها حصلت على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) لإجراء أول تجربة سريرية على البشر.

وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر : “هذه نتيجة العمل الرائع الذي قام به فريق نيورالينك بالتعاون الوثيق مع إدارة الغذاء والدواء ويمثل خطوة أولى مهمة ستسمح لتقنيتنا يوما ما بمساعدة العديد من الأشخاص”.

وأضافت: “التوظيف ليس مفتوحًا بعد في تجربتنا السريرية”، لافتة أنها ستعلن عن المزيد من المعلومات حول هذا الأمر قريبا.

ونشر ماسك هذه التغريدة أيضًا على حسابه على تويتر، وكتب : “تهانينا لفريق نيورالينك”.

وأفاد موقع “سي إن بي سي”، بأن شركة “نيورالينك” تُخطط لوضع غرسات بحجم العملة المعدنية في أدمغة البشر، تسمى “لينك”، بهدف السماح للعقل البشري بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية المعقدة باستخدام الإشارات العصبية فقط، ما سيُساعد الأشخاص المصابين بالشلل الكامل على استعادة التواصل مع أحبائهم.

وفي السياق، أكدت أن مدى نجاح التجربة المعتمدة غير معروف، ولم ترد إدارة الغذاء والدواء وشركة “نيورالينك” على طلب الشبكة للتعليق.

والجدير بالذكر أنه لم تتمكن أي شركة من الحصول على ختم الموافقة النهائي من إدارة الغذاء والدواء، لكن من خلال تلقي الضوء الأخضر لإجراء دراسة مع مرضى بشر، فإن “نيورالينك” تقترب خطوة واحدة من السوق.