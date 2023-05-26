أكدت الأبحاث أن تناول الأطعمة التي تحتوي على مركبات غذائية معينة مثل التفاح يمكن أن يقلل من فرصك في أن تصبح ضعيفًا وحساسًا مع تقدم العمر.

وقام الباحثون بتحليل النظم الغذائية وحالة الضعف لدى 1701 شخصًا لمدة 12 عامً ، وذلك للتحقيق في الصلة المحتملة بين الفلافونول والضعف – الذي يؤثر على 10 في المائة من البالغين فوق سن 65 .

ويُشار إلى أنه خلال فترة الدراسة ، أصيب 13.2 في المائة من المشاركين بالضعف، وبيّن التحليل أنه مقابل كل 10 ملليجرام إضافية من الفلافونول يأكلها الناس يوميًا – تقريبًا نفس الكمية مثل تفاحة متوسطة الحجم – تقل احتمالات الإصابة بالضعف بنسبة 20 في المائة.

ويعد أحد أنواع الفلافونول على وجه الخصوص ، المسمى كيرسيتين ،له أقوى صلة بالوقاية من الضعف، ويوجد هذا بشكل أساسي في أمثال التفاح والتوت الداكن والحمضيات

وأوضحت هذه البيانات أنه قد تكون هناك فئات فرعية معينة من مركبات الفلافونويد التي تتمتع بأكبر قدر من الإمكانات كاستراتيجية غذائية للوقاية من الضعف.

وينصح الخبراء بممارسة التمارين بانتظام – مثل تمارين المقاومة والأثقال وذلك لمنع وتقليل الضعف ، فضلاً عن اتباع نظام غذائي صحي.