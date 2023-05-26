قررت محكمة مصرية، أمس الخميس، إحالة أوراق “عريس طنطا” للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه، وقبل قرار المحكمة أراد المذنب التحدث والدفاع عن نفسه، لكن القاضي رفض الحديث بدون إذن لحين سماع الدفاع.

وشكك محامي أسرة عروس طنطا، في مبررات المتهم لارتكاب جريمته بالقتل، قائلاً إن يومين من الزفاف ليسا وقتا كافيا حتى يصل الزوج لهذه المرحلة من الحقد والكراهية، التي نفذ بها الجريمة والطريقة التي سدد بها الطعنات للمجني عليها.

وطالب بكشف المبررات الحقيقة وراء ارتكاب الجريمة وتفريغ الهواتف المحمولة والكاميرات المحيطة بالمنزل لكشف آخر الزيارات التي تلقاها العروسان.