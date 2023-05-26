أكد رائد الفضاء علي القرني، أنه قد شاهد المملكة في الليلة الأولى للوصول إلى المحطة الفضائية.

وقال القرني في مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”:” أن المنظر كان رائع”، مُشيرًا إلى أنه قد أتيحت له الفرصة والاستمتاع برؤيته في الليل.

وأضاف:” الكوكب بلون أخضر وأزرق وبشكل مستدير يدور في ظلام الفضاء يعطي كثيرًا من السلام الذي نفكر فيه”، لافتًا أنه لا توجد حدود بين الدول ونحن أمة واحدة.

والجدير بالذكر أن علي القرني وريانة البرناوي، رائدا الفضاء السعوديان، وصلا إلى محطة الفضاء الدولية، يوم الإثنين الماضي.