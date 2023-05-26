أكد رائد الفضاء علي القرني، أنه قد شاهد المملكة في الليلة الأولى للوصول إلى المحطة الفضائية.
وقال القرني في مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”:” أن المنظر كان رائع”، مُشيرًا إلى أنه قد أتيحت له الفرصة والاستمتاع برؤيته في الليل.
وأضاف:” الكوكب بلون أخضر وأزرق وبشكل مستدير يدور في ظلام الفضاء يعطي كثيرًا من السلام الذي نفكر فيه”، لافتًا أنه لا توجد حدود بين الدول ونحن أمة واحدة.
والجدير بالذكر أن علي القرني وريانة البرناوي، رائدا الفضاء السعوديان، وصلا إلى محطة الفضاء الدولية، يوم الإثنين الماضي.
فيديو | رائد الفضاء علي القرني: رأيت بلدي في الليلة الأولى التي وصلنا فيها إلى محطة الفضاء وكان منظرا رائعا #نحو_الفضاء #الإخبارية pic.twitter.com/fpDSI8lRCG
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 26, 2023
ماشـاء الله تبـارك الـرحمــن