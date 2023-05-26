كشف أستاذ الجهاز الهضمي والكبد في مصر هشام الخياط، عن تلقيه تهديدات بالقتل من أرقام مجهولة من المتوقع أن تكون من خارج مصر، وذلك بعد تصريحاته بشأن الحجامة.

وقال الخياط في تصريحات صحفية:” أن الأشخاص الذين يعملون بالحجامة ليسوا أطباء وليس لديهم أي شهادات جامعية.”

وأوضح أن الحجامة عبارة عن كاسات من الهواء وأي شخص يستطيع القيام بها، ويزعمون أنها تشفي من عدة أمراض من بينها انقطاع الحيض وضعف الانتصاب والشلل والفشل الكبدي والكلوي وجلطات القلب والمخ والصداع، حيث انتشر بشكل كبير بوتيكات الحجامة، ولم تقف عند القرى والنجوع، بل أصبحت موجوده في أماكن وأوساط المثقفين.

وأضاف: “جاتلي مكالمتين المكالمة الأولى قالولي كلامك غير مطابق مع السنة، والمكالمة التانية قالولي لو عملت كده تاني احنا بنهددك بالقتل، وأنا مش خايف من التهديدات، لكني حزين على بعض المصريين عن كمية الجهل”، مُشيرًا إلى أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الأرقام والصفحات المجهولة.

وتابع: “هناك شخصية مهمة كان عنده ضغط ونصحوه بالحجامة، وتعرض للنصب من أحد الأشخاص وتوقف عن أدوية الضغط وجاله شلل ونزيف بالمخ وما زال يعاني حتى الآن.”

وطالب الدكتور هشام الخياط، وزارة الصحة والجهات المعنية بسرعة إغلاق مراكز الحجامة بعد تطور الطب، خاصة أنه ليس هناك قانون يحكمها.

وأكد أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، أن القائمين على أعمال الحجامة يفتقدون أعمالاً هامة مثل التعقيم الجيد.