أفصح خبراء عن أفضل الأحجار الكريمة لترصيع أقراط الأذن من أجل إطلالة مختلفة ومتناسقة تؤطر الوجه وتبرز جماله.

الألماس

يعتبر الألماس من أمتن الأحجار الكريمة، ونظراً إلى أنّ صلادته تساوي 10 على 10 على مقياس موس، فهذا يعني أنّه لا يمكنه أن يتعرّض للخدوش بسهولة. وفي الحقيقة، لا يخدش حجر الألماس سوى حجر ألماس آخر. ويمنح الألماس ببريقه الاستثنائي إطلالة المرأة فخامة وأناقة لا تُضاهى

وتُعتبر أقراط الكبس Stud earrings الماسية من أكثر أقراط الأذن شعبية بين النساء. ويمكن الاختيار بين مجموعة واسعة من القصات ومن أبرزها القصة المستديرة التي تعزز بريق الألماس وقصة الأميرة الكلاسيكية. وتتميّز هاتان القصتان بتناسقهما وتألقّهما.

حجر الروبي

تساوي صلادة الروبي 9 على مقياس موس، ما يعني أنّه حجر متين ولا يتعرّض للخدوش والتشقق بسهولة. والروبي، الملقب بملك الأحجار الكريمة، هو حجر الحظ الخاص بمولودات شهر تموز – يوليو. ويلفت الروبي بلونه الأحمر الأنظار ويُعتبر من أغلى الأحجار الكريمة وأجودها. ومن أجل زيادة الروبي دفئاً، عادةً ما يُنسق مع الذهب الأصفر. ونظراً إلى ارتفاع سعره، قد لا يناسب الروبي جميع النساء، ولذلك يقترح الخبراء على المرأة أن تختار الروبليت مثلاً. وتتراوح صلادة الروبليت بين 7 و7.5 على مقياس موس

الياقوت

ينصح الخبراء باعتماد الياقوت للمجوهرات اليومية، لا سيّما الخواتم. وفي حال كانت المرأة تبحث عن حجر أزرق بدرجة أفتح، فيمكنها اختيار الأكوامارين أيضاً. ويذكرنا الأكوامارين ذو اللون الأزرق الفاتح بلون مياه البحر وتتراوح صلادته بين 7.5 و8 على مقياس موس.

الزمرد

يضج حجر الزمرد حيوية بفضل لونه الأخضر الجميل ويُعتبر حجر الحظ لمواليد شهر أيار – مايو. وتتراوح درجة صلادة الزمرد بين 7.5 و8 على مقياس موس، أي أنّه لا يتعرّض للخدوش بسهولة. وبسبب ارتفاع سعر الزمرد، يقترح الخبراء على المرأة اختيار أحجار كريمة أخرى خضراء اللون أيضاً مثل التسافوريت (تتراوح صلادته بين 6.5 و7 على مقياس موس) والزبرجد (تتراوح صلادته بين 7 و7.5 على مقياس موس). ويمثّل التسافوريت فصل الصيف الذي يشع بألوان الحياة الجديدة، أمّا الزبرجد فيرتبط بالازدهار والحظ السعيد.