أكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن هناك أكثر من 250 ألف عملية تسجيل بطاقة الهوية الوطنية عبر منصة أبشر منذ إطلاق الخدمة.

وقال الجاسر خلال مداخلة على برنامج من السعودية، المُذاع على قناة السعودية:” أن الأرقام مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة في ظل سعي الأحوال المدنية لتقديم جميع الخدمات بجودة عالية وراحة تامة للمواطن والسعي للتحول الرقمي.

وأوضح أن بطاقة الهوية الوطنية أصبحت متاحة بجميع خدماتها في منصة أبشر، لافتًا أنه قد تم قبل أقل من سنة تدشين تجديد بطاقة الهوية إلكترونيا عبر المنصة، ثم توالت بعدها خدمات أخرى، حيث يمكن الآن إصدار بدل فاقد وبدل تالف وإيصالها أيضًا إلى عنوان المستفيد.

وأفاد الحاسر بأن خدمة بيانتي المطورة هي بديل لما يسمى الـ “برنت ” حيث كان المواطن في السابق ياخذ خطاب من الجهة التي تطلب “البرنت” ويراجع الاحوال المدنية ثم طبع البرنت ثم يذهب به إلى الجهة، ولكن الآن يمكن تفويض الجهة المستفيدة للاطلاع على بيانته وفقا للبيانات التي تطلبها الجهة.

وبشأن خدمات تسجيل المواليد، أكد أنه قد تم إدراجها إلكترونيًا بالتنسيق مع وزارة الصحة وطباعة سجل الأسرة وشهادة الميلاد للمولود، وتوصيلها إلى عنوان المستفيد وهي خدمة إلكترونية بالكامل.

وأضاف:” يصل من المستشفى بلاغ إلكتروني إلى الأحوال المدنية ثم تصل رسالة للمواطن أنه قد تم تسجيل المولود ويدخل المواطن على سجل حسابه في ابشر ويقوم بالتفعيل”، لافتًا أن الخدمة متاحة الآن أيضا للمقيمين.

وحول شروط تجديد بطاقة الهوية الوطنية، أشار الجاسر إلى أنه في حال مراجعة المكتب يتم إحضار البطاقة فقط ويكون باقي على إنتهائها 180 يوم فأقل، وهي نفس شروط أبشر ولكن يضاف على المنصة بعض الشروط الأخرى تشمل متطلبات معينة في الصورة .