وُجهت اتهامات لحسناء بريطانية تسببت في تحول حياة بعض نجوم الدوري الإنجليزي إلى جحيم.

وأشارت تقارير إلى أن الحسناء ظلت تطارد بعض نجوم الدوري الإنجليزي ، حتى وصل بهم الأمر أن أحدهم تناول أقراصا منومة للهروب منها، حيث انتهت بها إلي المحاكمة.

واعترفت التيك توكر البريطانية أولا ميليسا صاحبة الـ ٢١ عاما وهي من نجوم السؤال ميديا في بريطانيا، أمام المحكمة بمطاردتها لبعض النجوم الدوري إلانجليزي بعدما قطع لاعب نادي تشيلسي ماسون ماونت في عام ٢٠٢٠ علاقته بها والتي استمرت ٦ أشهر.

وقامت هذه الفتاة بنفس المطاردة مع زميله السابق بيلي جيلمور الذي كان يتناول الحبوب المنومة ليهرب من مضايقاتها. و تم الإفراج عن ميليسا بكفالة، لحين انتظار التحقيقات حول مصيرها.