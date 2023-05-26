وجه الفنان المصري محمد فؤاد رسالة للجمهور السعودي خلال إحيائه حفلاً غنائياً ضخماً ضمن حفلات موسم جدة 2023.

وقدم محمد فؤاد باقة متميزة من أروع أغانيه خلال الحفل، حيث تفاعل معه الجمهور بالتصفيق الحار وترديد الأغاني وراءه، وخاصة أغاني «طمني عليك» و«حبيبي يا» و«كامننا»، التي قام بغنائها ضمن أحداث فيلم «إسماعيلية رايح جاي».

وقال فؤاد، موجهاً رسالة للجمهور السعودي : «حلم إننا نغني لأعظم ناس على وجه الأرض، السعودية ساكنة جوة قلب كل الوطن العربي، الشعب السعودي اللي علمنا يعني إيه أخلاق وكرم، وبحبكم من كل قلبي، والله ممكن أبطل الغُنا بعد الاستقبال ده».