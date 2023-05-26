كشفت وزارة الحج والعمرة عن استعداداتها لموسم الحج لهذا العام، والمدة المتاح فيها التسجيل.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، عايض الغوينم، أن الوزارة أتاحت هذا العام التسجيل للراغبين بالحج في وقت مبكر وتبدأ أسعار الباقات من 3900 ريال، وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

وأكد أن التسجيل للحج مازال متاح حتى نهاية الشهر الحالي بحسب الباقات المتاحة، منوها بأن الوزارة طبقت هذا العام مبدأ التنافسية لتوفير أكثر من 350 باقة متنوعة لحجاج الخارج.

فيديو | وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج د. عايض الغوينم: طبقت الوزارة هذا العام مبدأ التنافسية لتوفير أكثر من 350 باقة متنوعة لحجاج الخارج#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/yDwXEm83zO — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 26, 2023