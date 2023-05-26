كشف الاتحاد الإنجليزي اليوم الجمعة، تفاصيل مراهنات اللاعب في الدوري الإنجليزي وثالث هدافيه إيفان توني لاعب فريق برينتفورد، وسط حديث عن حالة “إدمان من نوع خاص” يعانيها.

وجاء في التقرير أن توني راهن 126 مرة في بطولات يشارك فيها برينتفورد، كما راهن 15 مرة على انتصار فريقه خلال مباريات في مسابقات مختلفة.

كما راهن اللاعب 7 مرات على خسارة فريقه في مباريات لم يشارك فيها.

وكشفت لجنة مستقلة أجرت التحقيق بناء على تكليف من الاتحاد، عن أن توني يعاني “إدمانا حادا” على المراهنة ولعب القمار.

وجددت اللجنة أنه “يجب إجراء تخفيض كبير على مدة العقوبة، لأن الشخص يعاني إدمان القمار الذي تم تشخيصه، وحدده الطبيب النفسي فيليب هوبلي.

وتابعت أنه من الواضح أن عدم تحكم اللاعب فيما يتعلق بالمراهنات انعكاس لإدمانه على القمار.

وأكدت اللجنة أن توني أبدى استعداده للعلاج بعد نهاية الموسم، ويستعد للعودة للملاعب عندما يسمح له القانون بذلك.