نبه أحد الأطباء في مدينة الملك سعود الطبية إلى خطورة إعطاء منتجات القمح للأطفال في سن مبكر.

وذكر استشاري الجهاز الهضمي في مدينة الملك سعود الطبية، موسى الخرمي، إن إعطاء الأطفال بعمر 6 أشهر أو سنة منتجات القمح قد يجعلهم أكثر عرضة لظهور هذا المرض السيلياك، وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

ونصح بعدم أعطاء هذه المنتجات في سن مبكر، لكون أن الجهاز الهضمي للطفل حينها يكون غير ناضج لاستقبال مثل هذه الأطعمة.