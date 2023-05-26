حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت المستهدفة في المجموعة الخامسة لتطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية.

وشملت المجموعة الخامسة جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 100 مليون ريال، وذلك خلال عامي 2021 و 2022.

وأوضحت الهيئة، أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة الخامسة، تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى المنشآت، مع منصة (فاتورة) ابتداءً من 1 ديسمبر 2023.

وأضافت الهيئة أن المرحلة الثانية (الربط والتكامل)، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ) من أبرزها: ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع منصة فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.