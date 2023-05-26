أصدر نادي إسبانيول بيانا طالب من خلاله بإعادة مباراته الماضية ضد أتلتيكو مدريد والتي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

جاء ذلك بعد احتساب الهدف الثاني للروخيبلانكوس، رغم رفضه من جانب حكم الساحة في البداية.

ويستند بيان إسبانيول على قرار إلغاء طرد فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، بعد أن قدمت تقنية الفيديو لقطات مقتطعة من سياقها أدت إلى طرد البرازيلي وحده.

ويواجه إسبانيول الهبوط حيث يحتل المركز التاسع عشر برصيد 35 نقطة، بفارق 3 نقاط عن قادش صاحب المركز السابع عشر، أول مواقع الأمان.