كشف المصمم الذي تولى تصميم بوابة مكة قصة الحلم الذي رآه والذي منه استلهم تصميم البوابة.

ولفت ضياء عزيز إلى أنه عندما كلف بوضع تصميم للبوابة فكر كيف يعبر عن مكانة مكة التي شهدت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بحسب ما قاله في قناة mbc.

وأضاف أنه وجد أن أهم شيء هو القرآن الكريم لذا أخذ يفكر كيف سينفذ التصميم، وعندما نام حلم بالكرسي الذي يوضع عليه القرآن الكريم ومن هذا الحلم وضع تصميم البوابة.

ولفت إلى أنه عرض التصميم، وتمت الموافقة عليه، وتكفل الملك فهد بتنفيذه على حسابه الشخصي بمبلغ 40 مليون ريال، وجرى تنفيذه على مدار عامين.

يذكر أن البوابة يبلغ طولها 152 مترا وعرضها 31 مترا، وهي مزينة بالنقوش والزخارف الإسلامية.