أكدت أخصائية طب الجلد والتجميل د. رغد كمال أن التشميس (التان) له أضرار كبيرة .

وقالت “كمال” خلال لقاء في برنامج “إم بي سي في أسبوع” أن ضرر التعرض للشمس يختلف على حسب لون الجلد فكلما كانت البشرة فاتحة كلما حدث تصبغ للجلد بل يحدث لها حروقات في أول 48 ساعة .

وتابعت أن أفضل وقت للتعرض للشمس لاكتساب فوائدها يكون من بعد شروق الشمس بساعة وقبل غروبها ، مع تجنب التعرض للشمس من الساعة 10 صباحاً حتى 3 مساءً.