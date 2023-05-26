أثار البرازيلي ماتيوس بيريرا محترف الهلال المعار للوحدة الإماراتي، الحيرة حول مستقبله مع الهلال بعد عودته من الإعارة.

وقال بيريرا في حديثه عبر برنامج “أكشن مع وليد” المذاع على قناة إم بي سي أكشن: “أشكر الله وزملائي اللاعبين وإداريي وجماهير نادي الوحدة لمساعدتهم لي خلال الفترة الماضية”.

وأضاف بيريرا: “أنا سعيد هنا مع الوحدة، ومن الجيد إنهاء الموسم بهذا الانتصار (أمام الجيش الملكي) والتأهل لدور مجموعات بطولة كأس الملك سلمان”.

وحول مستقبله، قال بيريرا: “بعد شهر ستنتهي إعارتي وسأذهب لقضاء الأجازة ثم سأرى ماذا سيحدث، أنا لا أود الحديث عن الماضي، أركز فقط على عملي الآن وتجربتي بالسعودية كانت جيدة”.

وواصل: “حققت الكثير مع الهلال وكأس الملك هو اللقب الوحيد الذي خسرته، وكنت أكثر اللاعبين صناعة للهجمات وقدمت عمل جيد وسعيد بتلك التجربة، لم أسجل أهداف كثيرة ولكني كنت أساعد الفريق وهذا أصبح من الماضي”.