أكد والد رائد الفضاء “علي القرني” إنه يشعر بالفخر لأن ابنه من الأبطال الذين تمكنوا من النهوض بالمستوى العلمي في المملكة.
وأضاف أن أسرته خالطتها مشاعر الفرح والرهبة والشعور بالفخر والخوف في آن واحد مع لحظة انطلاق الصاروخ نحو الفضاء، وفقا لتصريحاته لـ “الإخبارية”.
ولفت إلى أنه على اتصال دائم مع ابنه بشكل يومي عبر الإيميل، متطلعا إلى عودته سالما إلى الأرض مرة أخرى، محققا التجارب العلمية المطلوبة.
فيديو | والد رائد الفضاء علي القرني لـ #الإخبارية: خالطتنا مشاعر الفرح والرهبة عند انطلاق الصاروخ #نحو_الفضاء.. ونحن على تواصل يومي مع ابننا علي عبر الإيميل#برنامج_120 pic.twitter.com/XZntyWbwGY
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 26, 2023
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