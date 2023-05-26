أكد والد رائد الفضاء “علي القرني” إنه يشعر بالفخر لأن ابنه من الأبطال الذين تمكنوا من النهوض بالمستوى العلمي في المملكة.

وأضاف أن أسرته خالطتها مشاعر الفرح والرهبة والشعور بالفخر والخوف في آن واحد مع لحظة انطلاق الصاروخ نحو الفضاء، وفقا لتصريحاته لـ “الإخبارية”.

ولفت إلى أنه على اتصال دائم مع ابنه بشكل يومي عبر الإيميل، متطلعا إلى عودته سالما إلى الأرض مرة أخرى، محققا التجارب العلمية المطلوبة.