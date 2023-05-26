تمكن محارب السرطان ياسر العطوي من الاعتماد على نفسه في تصنيع حاضنات الطيور على الرغم من إصابته بالمرض.

وقال التقرير الذي أعده برنامج سيدتي أن العطوي استمر في العمل رغم إصابته بسرطان الغدة النكافية والدرقية منذ أكثر من عام .

وتابع العطوي أن المريض ينبغي عليه التفكير في شيء يشغله لأن التفكير في مرض عبارة عن مرض آخر .