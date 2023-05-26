تحدث حاصد المركز الرابع عالميا في علوم النبات في “آيسف 2023” يزن الفليح عن تفاصيل مشروعه الذي شارك به في المسابقة.

وقال الفليح لقناة الإخبارية أن مشروعه يسهم بزيادة إنتاج البلاستيك والعطور والعلاجات، لافتاً إلى أنه أطمح أن يكون مؤثرا في الحراك التنموي لوطني.

حققت السعودية ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم، 27 جائزة؛ منها 23 جائزة كبرى و4 جوائز خاصة، في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023” من بين مشاركة أكثر من 1800 موهوب وموهوبة من أكثر من 70 دولة، والذي أقيم في الولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة من 13 إلى 19 مايو الجاري.