رفض مركز التحكيم الرياضي احتجاج النصر على مشاركة محمد كنو مع الهلال في لقاء الفريقين وتثبيت النتيجة، وكان القرار بالإجماع من قبل المحكمين ، وتمت المصادقة على قرار الانضباط بنظامية مشاركة اللاعب.

من جانبه علق المستشار التحكيمي أحمد الشيخي في مداخلة لبرنامج برا 18 بأن قرار مركز التحكيم ليس مستغربا وهو امتداد لمعظم القرارات الصحيحة في قضية كنو حتى قرار رفض الاحتجاج، مشيرا إلى أن القرار صدر بالإجماع بما فيها المحكم الذي اختاره النصر.

يذكر أن مركز التحكيم الرياضي ألزم النصر بسداد 92 ألف ريال؛ بسبب تكاليف رفع الاستئناف.