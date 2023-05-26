رفض الدولي الغيني مختار دياكابي لاعب فريق فالنسيا، التواجد لالتقاط صورة تذكارية برفقة شعار حملة مناهضة العنصرية، والتي بدأت بعد تعرض البرازيلي فينيسيوس جونيور، لإهانات عنصرية.

ورفع لاعبو فريقي ريال مايوركا وفالنسيا لافتة قبل انطلاق المباراة بينهما مساء أمس الخميس، على ملعب “إيبيروستار”، في ختام منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني، ومضمونها “العنصريون خارج كرة القدم” في مبادرة يرعاها المجلس الأعلى للرياضة والاتحاد الإسباني لكرة القدم والليغا في تحرك منهم بعد أزمة فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد.

وأظهرت عدسات الكاميرات دياكابي، على بعد أمتار قليلة خلف باقي اللاعبين الذين حملوا اللافتة مع طاقم التحكيم، ولم ينضم إليهم ما أثار الاستغراب، رغم أنه دعم فينيسيوس ضد العنصرية التي تعرض لها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.