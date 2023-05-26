مازال الجدل مستمراً حول إطلالة الفنان المصري أحمد سعد بعد ظهوره بقميص شفاف، وحلق في أذنه خلال حفله الغنائي الذي أحياه في مدينة جدة .

من جانبه علق المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية علاء عامر أن قضية ظهور الفنانين بملابس جريئة على المسرح، سيتم طرحها أمام مجلس النقابة في الاجتماع المقبل ليبدي فيها رأيًا، مؤكدًا أن النقابة مسؤولة عن أعضائها داخل وخارج مصر.

وانهالت الانتقادات على الفنان أحمد سعد بعد إطلالته المثيرة للجدل، وهناك من استذكر فستانًا شفافًا للفنانة رانيا يوسف كان أثار جدلًا واسعًا أيضًا قبل سنوات.