أظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها الأمن الأردني، الجمعة، حريقا ضخما التهم 3 مستودعات تحتوي على ملابس وأحذية بمنطقة التاسعة في محافظة العقبة جنوبي المملكة.

وسارع الدفاع المدني الأردني بالاستجابة لنداء الإغاثة، وأنهى التعامل مع الحريق دون وقوع إصابات أو انتشار الحريق إلى المستودعات المجاورة.

وأضاف أن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل من دون وقوع أي إصابات، وأن سرعة الاستجابة ساهمت في منع انتشار الحريق للمستودعات المجاورة.

وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق، وفق قوات الأمن.