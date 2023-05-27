تستأنف اليوم السبت، أولى التجارب العلمية حول الفضاء، والتي ينفذها أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة على الأرض عبر الارتباط اللحظي مع تجارب رائدي الفضاء ريانه برناوي وعلي القرني في محطة الفضاء الدولية.

وينفذ الطلبة 3 تجارب علمية في أوقات مختلفة، حيث تستهدف كل تجربة مرحلة تعليمية معيّنة، بداية من تنفيذ تجربة “انتشار الألوان السائلة” لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية.

وتشمل تلك التجارب، تجربة “الطائرات الورقية الفضائية” لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة يوم غدٍ (الأحد)، وكذلك تجربة “أنماط انتقال الحرارة” لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، والتي سيتم إجراؤها.