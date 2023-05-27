قال أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني إن تأثير الشاي على الجهاز العصبي المركزي ، وجهاز الدورة الدموية وجلوكوز الدم والمعدة والأمعاء والأحماض الدهنية في الدم يشبه تأثير القهوة ، أما تأثير الشاي على الشعيرات الدموية ، فقد أثبتت الدراسات أن للشاي قدرة كبيرة على تقوية جدران الشعيرات الدموية ، وتعود هذه الخاصية إلى احتواء الشاي على مواد فلافونيدية ومواد عفصية ، وحيث إن الشاي الأخضر يتميز عن الشاي الأسود بارتفاع نسبة هذه المواد ، فقد يكون لتعاطيه مقدرة كبيرة على تقوية الشعيرات الدموية والوقاية من انفجارها ، ومنع حدوث نزيف وخصوصا في حالات الرعاف والطمث .

كما أن الشاي يؤثر على الأمعاء والقولون ، نظرا لاحتواء الشاي على نسبة مرتفعة من المواد العفصية ، ومواد قابضة Tannins التي تمتص الماء من الأمعاء والقولون ، الذي يؤدي لحدوث إمساك.

وتابع جابر القحطاني: يتعارض الشاي مع الأمراض ، مثل مرض قرحة المعدة ومع أمراض القلب ، ومع اضطرابات العصبية ، ومع أمراض الكلى ، ومع اضطرابات الضغط.