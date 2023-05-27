أوضحت الإدارة العامة للمرور مددا طريقة مبايعة المركبات عبر منصة “أبشر”، والتي تمكن من مبايعة المركبة إلكترونيا بعد معاينتها وفحصها وحصول التراضي بين البائع والمشتري على إتمام المبايعة بثمن محدد.

ويمكن الحصول على خدمة مبايعة المركبات عبر أبشر من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع أو التطبيق من هنا.

الدخول على خدمة مبايعة المركبات.

اختيار المركبة المراد بيعها.

تعبئة البيانات المطلوبة.

رفع الطلب.

الضغط على إتمام المبايعة وذلك بعد تحويل المشتري لثمن المركبة لحساب ضامن الخاص بعملية المبايعة.