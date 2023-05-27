قرر شاب أمريكي الاستقالة من وظيفته وترك العيش داخل شقته ليرحل إلى الغابة ويمضي حياته فيها مقررا التواصل مع الطبيعة والحياة البرية فقط.

تفصيلا، انتقل الشاب روبرت بريتون البالغ من العمر 35 عامًا ، في الأصل من كاليفورنيا ، إلى هاواي وبنى منزلًا بيديه من مواد بدائية داخل الغابة لينتقل الي البرية معلنا ذلك على صغحته الشخصية على مواقع التواصل، بحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

ويقوم روبرت بزراعة طعامه بنفسه ويتغذى على مياه الأمطار في محاولة ‘للهروب من المصفوفة الحياتية الروتينية والعودة إلى الاتصال بالطبيعة، ويستخدم لوحتين شمسيتين متصلتين خارج المنزل لتوفير الكهرباء، بما في ذلك هاتفه وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به وجهاز التلفزيون.