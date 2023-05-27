توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني هطول امطار متفاوتة من مكان الى أخر من خفيفة الى غزيرة وحبات برد.

وقال عبدالعزيز الحصيني: حسب مراصد الطقس متوقع خلال “24” ساعة القادمة من يوم السبت 1444/11/7هـ – الى صباح الاحد 1444/11/8هـ ان شاء الله امطار متفاوتة من مكان الى أخر من خفيفة الى غزيرة وحبات برد على اجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والباحة وعسير وجازان ونجران وشمال المدينة ومرتفعات مكة وجنوب غرب منطقة الرياض وشمال غرب منطقة حائل تمتد الى عمان واليمن تسبق برياح نشطة مغبرة.