تعمل شركة “أبل” على إطلاق ميزة غير مسبوقة، تكمن في تقليد صوت المستخدم بشكل دقيق، عبر الذكاء الاصطناعي؛ من أجل قراءة نصوص بنبرة المستخدم نفسه.

ومن المنتظر، أن يتيح نظام “iOS 17” لمستخدمي هواتف “آيفون”، وأجهزة “آيباد” خاصية “الصوت الشخصي”، حيث يحتاج المستخدم إلى عينة من صوته للجهاز الذي يحفظها، وينتقل لخاصية أخرى تسمى “الخطاب المباشر”.

وسيتمكن المستخدم أن يجعل الجهاز يقرأ نصوصاً ورسائل بنبرة تشبه صوت صاحبه، كما يمكن أن تكتب رسالة بالأحرف، بينما يتكفل الذكاء الاصطناعي بتحويلها إلى كلام مسموع بصوتك، ويبعثها إلى أقاربك أو أصدقائك.