أكد الناقد الرياضي حافظ المدلج، أن أكثر شخص كان يعرف أن مركز التحكيم الرياضي سيرفض احتجاج النصر على مشاركة اللاعب محمد كنو مع فريق الهلال، هو رئيس نادي النصر مسلي آل معمر.
وقال حافظ المدلج، عبر برنامج “الديوانية”، أن مسلي آل معمر كان يحاول بذلك الأمر إشغال المنافس على بطولة الدوري وهو نادي الاتحاد، وظهر ذلك على الاتحاد في مباراته أمام الباطن.
#حافظ_المدلج | @FawazAlshreef
أتوقع أكثر شخص كان يعرف أن الاحتجاج سيرفض هو رئيس النصر مسلي آل معمر، والهدف هو إشغال المنافس#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/NGZWxVcqkC
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 26, 2023
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