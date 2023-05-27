استقبل أحد فنادق البتراء في الأردن، الفنان محمد عبده، الذي أحيا حفلا غنائيا ساهرا له مساء أمس الجمعة، ضمن سلسلة حفلات ليالي البترا الوردية.

وردد الجمهور وراء محمد عبده الأغاني التي اشتهر بها، مثل: “على البال” و”مجموعة إنسان” و”أنشودة مطر” للشاعر العراقي المعروف بدر شاكر السياب والتي استهل بها حفلة.

ويعود محمد عبده إلى الأردن بعد 14 عامًا من الغياب عن هذا البلد الذي يحتفل بمناسبات وطنية عدة هذه الأيام، مثل: عيد الاستقلال، والاستعداد لعقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة آل سيف في الأول من يونيو المقبل.

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