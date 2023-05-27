أكدت شركة مرسيدس على استدعاء 7558 سيارة اس كلاس جديدة وEQS الكهربائية، ومايباخ اس كلاس، موديلات 2022 و2023، لمشكلة في نظام الثبات الإلكتروني.

وقد تتوسع هذه الإشكالية البرمجية في بعض الحالات النادرة وتؤثر على وظيفة نظام منع انغلاق المكابح وتوزيع طاقة الكبح الإلكترونية ضمن وظائف أخرى هامة، ما يهدد سلامة الركاب.

ورصدت مرسيدس للمشكلة لأول مرة في يناير 2022 ولكن استغرق فهم المشكلة أشهراً طويلة في محاولات متكررة لاستيعاب جذور الخلل البرمجي وسبب حدوثه، مع إجراء آلاف المحاكات الحوسبية لمقاربة ظروف الطريق وحالة السيارة أثناء حدوث العطل البرمجي.

وذكرت مرسيدس أنها سجلت 96 حالة لهذا العطل البرمجي في أنظمة الثبات الإلكتروني ومنع انغلاق المكابح، ولكن لم يتم تسجيل أي إصابات أو حوادث، كما جهزت تحديثات برمجية تؤمن أنها ستقوم بحل الإشكالية من جذورها، وستطلب من ملاك السيارات المتأثرة الذهاب لأقرب وكالة في الولايات المتحدة لوضع هذا التحديث.