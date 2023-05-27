أوضح الخبير العقاري المهندس أحمد الفقيه، أسباب انخفاض نسب تملك العقار بحسب الفئة التي أجريت عليها دراسة شركة “نايت فرانك”.

وقال أحمد الفقيه، عبر برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أنه يعود بالأساس إلى عاملين، وهما أن أكبر نسبة من المهاجرين إلى الرياض من مدينة بريدة، كما أن المدينة الثانية هي مدينة جدة.

وأفاد الخبير العقاري، أن السوق العقاري السعودي يعاني من ضبابية كبيرة جدا في المعطيات التي تعطي نسب المبيعات الفعلية، لافتًا إلى أن الضخ في سوق العقار السعودي سوف يأتي من البيع على الخارطة.

المهندس أحمد الفقيه: الضخ في سوق العقار السعودي سوف يأتي من البيع على الخارطة @alfageeh9#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/I8NfDfSBtU — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 26, 2023

المهندس أحمد الفقيه يرد على تقرير شركة "نايت فرانك" الذي يقول إن هناك انكماش كبير في نشاط العقارات بالسعودية@alfageeh9#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/4EVUTvanfP — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 26, 2023

المهندس أحمد الفقيه: السوق العقاري السعودي يعاني من ضبابية كبيرة جدا في المعطيات التي تعطي نسب المبيعات الفعلية @alfageeh9#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/HEgcHXPEuW — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 26, 2023