انتقم عريسا في بريطانيا، من عروسته التي خانته مع الشاهد، أثناء حفل زفافهما؛ حيث علم أن خطيبته تخونه مع صديقه لكنه رغم ذلك تكتم على الأمر ولم يقطع علاقته معهما ولم يقم بإلغاء حفل الزواج، وقرر إذلالهما علانية.

وعقب مراسم الزفاف، تم تنظيم بوفيه ضيافة حضره الأقارب والأصدقاء من الجانبين، فيما بعد مرور فترة من الوقت، وقف الزوج الجديد وقال للحاضرين: “قبل أن أبدأ حديثي أمامكم، سيتم إحضار الظروف الآن، هل يمكنكم فتحها جميعا”.

وعند فتح الظروف البريدية، تبين أنها تحتوي على صور حميمة لعروسته مع صديقه المفضل، فيما بعد ذلك قام العريس بوضع الميكروفون جانبا وغادر الاحتفال مع عائلته، وسط ذهول الحاضرين.

وكان الهدف من تصرف العريس، هو إجبار أقارب العروس على دفع تكاليف الحفل، وهو ما كان عليهم في النهاية القيام به.