أدانت محكمة الجنايات الكبرى الأردنية خمسينيا بجناية هتك العرض بعد أخذه صورا لعورات ثلاث طالبات لم يتجاوزن سن الثانية عشرة من عمرهن على هاتفه الخلوي ، وقضت بوضعه بالأشغال المؤقتة ثماني سنوات.

ويعمل الخمسيني في محل تجاري معني بتوفير قرطاسية ومستلزمات المدارس، وكانت الطالبات يترددن على هذا المحل لشراء القرطاسية، وفي أحد الأيام بعد شراء مستلزماتهن من المحل، طلب الخمسيني منهن أن ينزلن ملابسهن السفلية، وبعد ذلك قام بتصويرهن على جهازه المحمول.

وعرف والد إحدى الطالبات بالموضوع وتقدم بشكوى لحماية الأسرة التابعة للأمن العام ليتم القبض عليه، وتضبط هاتفه الخلوي، وخلال تفريغ بيانات هاتفه الخلوي تم رصد صور الطالبات الثلاث وهن عاريات وتم إحالته الى محكمة الجنايات الكبرى.