يشهد اليوم السبت أولى التجارب العلمية حول الفضاء، والتي ينفذها أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة على الأرض، بالارتباط اللحظي مع تجارب رائدي الفضاء السعوديين ريانه البرناوي وعلي القرني في محطة الفضاء الدولية.

وينفّذ الطلبة 3 تجارب علمية في أوقات مختلفة، حيث تستهدف كل تجربة مرحلة تعليمية معيّنة، بدءاً بتنفيذ تجربة “انتشار الألوان السائلة” لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية يوم غد السبت، وتجربة “الطائرات الورقية الفضائية” لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة يوم الأحد 28 مايو.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تجربة “أنماط انتقال الحرارة”، لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، والتي سيتم إجراؤها الاثنين 29 مايو، فيما يتم تنفيذ التجارب الثلاث داخل مراكز علمية، ومدارس مجهزة بأحدث التقنيات التي تتيح الارتباط بالمركبة الفضائية، إلى جانب أجهزة الاتصال عالية الالتقاط؛ لضمان جودة الصوت والصورة.

وسيتاح للطلبة مشاركة تجاربهم، والاطلاع على تفاصيل الحياة على متن محطة الفضاء الدولية، إلى جانب طرح الأسئلة على رائدي الفضاء من خلال الاتصال اللاسلكي، والتعرف بشكل مباشر على أبرز اللحظات والأنشطة المتعلقة بالفضاء.

وتمتلك محطة الفضاء الدولية برنامج اتصال لاسلكياً خاصاً بها، (ARISS) يهدف إلى إلهام الطلاب والطالبات في جميع أنحاء العالم؛ لتطوير مسيرتهم وتنمية شغفهم العلمي، عبر تمكين الطلبة بإجراء الاتصال مع طاقم محطة الفضاء الدولية.