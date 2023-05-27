أوضح المحامي الدكتور ماجد قاروب، الحالات التي يخضع فيها السائح أو الزائر للتحقيق في مقر نيابات السياحة، والحالات التي يخضع فيها للتحقيق أمام النيابات العامة.

وحدد الدكتور ماجد قاروب، خلال برنامج “يا هلا” عبر قناة “روتانا خليجية” الفارق بين نيابات السياحة في المطارات وفروع النيابة العامة، وأحقية السائح مع وجود نيابات السياحة في المطارات ألا يراجع فروع النيابة العامة في المدن من عدمها.

وذكر إن «الفرع هو جزء من الأصل، إذ لا تلغي نيابات السياحة في المطارات دور النيابات في المدن أو العكس»، مضيفًا: «فروع نيابات السياحة في المطارات تستطيع أن تحقق وتصدر قرارها بالآليات المتبعة، وكأنها مقرات إضافية للنيابة العامة في المدن».

وكشف عن الحالات التي يخضع فيها السائح أو الزائر للتحقيق في مقر نيابات السياحة، والأخرى التي يخضع فيها للتحقيق أمام النيابات العامة، متابعًا: «نيابات السياحة في المطارات تتعامل مع القضايا المصطحبة للسياح لحظة وصوله مثل تهريب المخدرات أو المجوهرات أو الأموال وغيرها».

وأشار إلى أن «القضايا الأخرى التي تلي دخول السائح إلى المملكة ستكون من اختصاص فروع النيابة العامة في المدن».

بعد إنشاء "نيابات السياحة" في المطارات..

المحامي د.ماجد قاروب: يوضح الحالات التي يخضع فيها السائح أو الزائر للتحقيق في مقر نيابات السياحة، والحالات التي يخضع فيها للتحقيق أمام النيابات العامة @MajedGaroub@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/CLNjp8OHh4 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 26, 2023