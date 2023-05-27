اعتدت معلمات داخل مدرسة هندية على المديرة أمام الطلاب، في بلدة بهيتا في باتنا عاصمة بيهار، وذلك من أجل إغلاق نوافذ الفصول.

واندلع الجدال بين مديرة المدرسة «كانتي كوماري» ومعلمة أخرى تدعى أنيتا داخل فصل دراسي أمام الطلاب، فيما تقاتل الاثنان من أجل إغلاق نوافذ الفصل، حيث أمرت المديرة بإغلاقها بينما رفضت المعلمة، مما صعد الشجار وشمل عددًا من المعلمات.

وظهرت المديرة والمعلمة وهما تدخلان في جدال أمام الطلاب، وبعد ذلك تخرج إحداهما من الفصل، ثم تتبعها المعلمة الأخرى وتضربها بخفها على رأسها، ثم توالت الضربات بالشبشب، العصا واللكمات، وفي خضم الشجار انضمت لهما امرأة أخرى ودفعت المعلمتان المديرة على الأرض.