يؤدي فيروس كورونا، إلى الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية الخطيرة والمتفاوتة للأشخاص المصابين به ، بما في ذلك الأعراض الشديدة والمضاعفات التي تهدد الحياة، ورغم عدم تصنيفه وباءا عالميا، لكن الأشخاص المتعافين من كوفيد -19 لا يزالون يعانون من أعراض مزمنة تدعى “كوفيد الطويل”.

وذكرت التقارير، أنه يعاني الملايين من الأمريكيين من هذه الحالة، فإن معظم الأطباء لا يزالون يفهمون قليلاً عنها، فيما نشرت المعاهد الوطنية للصحة (NIH) دراسة جديدة تسلط الضوء على أعراض كوفيد الطويل وتوفر خطوة مهمة نحو فهم هذه الحالة وتطوير علاجات فعالة لها.

وركزت الدراسة على 12 من الأعراض الأكثر شيوعًا والمرتبطة بكوفيد الطويل، ويشمل هذا الحالة العديد من الأعراض ، بما في ذلك التعب والضعف وضباب الدماغ والصداع والتشنجات والألم والصدر والتنفس الشديد.

ويمكن أن تستمر الأعراض لعدة أشهر بعد الإصابة الأولية بالفيروس ، مما يؤثر على الحياة اليومية وجودة الحياة للأشخاص المصابين.