كشف الدكتور الكسندر مياسنيكوف ما يجب معرفته عن الشامات وكيفية مراقبتها وأي الشامات يجب الانتباه إليها بصورة خاصة، وما هي العلامات التي تشير إلى سرطان الجلد.

ونصح مياسنيكوف بضرورة الوقاية من أشعة الشمس في الصيف. لأن اشعة الشمس بالإضافة إلى أنها تحفز إنتاج الميلانين و تعطي الجلد لونا جميلا، تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وقال : “الشامة العادية، هي تركم خلايا صباغية تنتج الميلانين، ما يعطيها اللون البني. وتزيد الأشعة فوق البنفسجية من احتمال تطورها إلى ورم خبيث”.

وعوامل خطر تطور الورم الميلانيني هي:

– تأثير الأشعة فوق البنفسجية

– تناول غير منضبط لبعض أنواع الأدوية

– بطانة الرحم عند النساء

– مرض الشلل الرعاش (باركنسون)

– كثرة الشامات

– حروق الشمس المتكررة

– الوراثة