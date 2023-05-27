أوضح الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل، حكم اشتراك البيت الواحد في قيمة الأضحية سواء من الغنم أو البدنة.

وقال الشيخ علي الشبل، عبر برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن الغنم ليس فيها اشتراك لأنها لا تسبع، وإنما قد يكون الزوج وزوجته وما معهم من أولاد في قيمة هدي من الغنم سواء من الماعز أو الضأن.

وأشار إلى أنه يمسك واحد منهم متوليها عن شعره وظفره أما الاشتراك في الغنم فلا يسمى اشتراكا.

ما حكم اشتراك البيت الواحد في قيمة الأضحية سواء من الغنم أو البدنة؟ الشيخ د. علي بن عبدالعزيز الشبل#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/MOcWRiCGtF — قناة الرسالة (@alresalahnet) May 26, 2023