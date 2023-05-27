عدم انتظام دورات الحيض ينذر بالإصابة بأمراض القلب

كشفت دراسة، أن النساء اللائي يعانين من عدم انتظام الدورة الشهرية يواجهن على ما يبدو مخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب.

وأوضحت الدراسة التي أجريت على أكثر من 58 ألف امرأة تتمتع بصحة جيدة في المملكة المتحدة ممن أبلغن عن طول فترة الدورة في بداية فترة متابعة مدتها 12 عاما، أن دورات الحيض الأطول أو الأقصر كانت مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو النوبة القلبية أو الرجفان الأذيني (AFib).

ويُعرَف طول الدورة الشهرية المنتظم بأنه ما بين 22 و34 يوما، طوال الحياة الإنجابية للمرأة يعكس الأداء الطبيعي للأنظمة الهرمونية المرتبطة بين منطقة ما تحت المهاد والغدة النخامية والمبايض، وهي مؤشر حيوي للصحة العامة.

وتعتبر دورات الحيض غير المنتظمة اضطرابا شائعا في الغدد الصماء، حيث تعاني نحو 20% من النساء من دورات متفاوتة الطول، وقد تكون دورات الحيض غير المنتظمة مصدر إزعاج لملايين النساء في أحسن الأحوال، ولكنها في أسوأ الأحوال تزيد من خطر إصابة النساء بأمراض القلب بنسبة 19% وعدم انتظام ضربات القلب بنسبة تبلغ 40%، وفقا لفريق من الباحثين في الصين.