تمكن شاب من إنقاذ أب وأبناءه الثلاثة من الغرق في شاطئ المردومة بالجبيل الصناعية.

وكشف الشاب سالم الشمري تفاصيل الواقعة في لقاء ببرنامج “ياهلا” على “روتانا خليجية” قائلا : “المنطقة اللي نسبح فيها خطرة، اللي يجي من خارج الجبيل ما يعرف خطورتها، أكبر واحده من الاطفال كان عمره 7 سنوات وكان يجيد السباحة، في لمحة بصر حاول الرجل يسحب أولاده لكن ونزلوا في حفرة”.

وتابع : “ما قدر يخرج الأبناء كلهم، وأنا كان معي عيالي، على طول دخلت وراه البحر ولما وصلت لعنده، سحبته، لقيته سحبني، وفوجئت إن مافي أرض تحتنا”.

وأضاف : “الحمد لله بقدرة قادر الله ساعدني في إخراجهم، حتى طلعنا، أول ما وقف معي سحبت عياله ومشيت ومشى معي وبلغنا الإسعاف والحمد لله كلهم بخير”.