تمكن شاب من إنقاذ أب وأبناءه الثلاثة من الغرق في شاطئ المردومة بالجبيل الصناعية.
وكشف الشاب سالم الشمري تفاصيل الواقعة في لقاء ببرنامج “ياهلا” على “روتانا خليجية” قائلا : “المنطقة اللي نسبح فيها خطرة، اللي يجي من خارج الجبيل ما يعرف خطورتها، أكبر واحده من الاطفال كان عمره 7 سنوات وكان يجيد السباحة، في لمحة بصر حاول الرجل يسحب أولاده لكن ونزلوا في حفرة”.
وتابع : “ما قدر يخرج الأبناء كلهم، وأنا كان معي عيالي، على طول دخلت وراه البحر ولما وصلت لعنده، سحبته، لقيته سحبني، وفوجئت إن مافي أرض تحتنا”.
وأضاف : “الحمد لله بقدرة قادر الله ساعدني في إخراجهم، حتى طلعنا، أول ما وقف معي سحبت عياله ومشيت ومشى معي وبلغنا الإسعاف والحمد لله كلهم بخير”.
شاب ينقذ أب وأبناءه الثلاثة من الغرق في شاطئ المردومة بالجبيل الصناعية…
بطل الواقعة "سالم الشمري" يروي لياهلا التفاصيل#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/trEL0F2qZB
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 26, 2023
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