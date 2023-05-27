طالب الناقد الرياضي، أحمد الفهيد، برحيل رئيس نادي النصر مسلي آل معمر.
وقال أحمد الفهيد، عبر برنامج “أكشن مع وليد”، بشأن توقعاته ببطل الدوري هذا الموسم: “أتوقع الاتحاد سيحسم الدوري وحمدالله سيكون هداف الدوري”.
وأضاف “الفهيد”، أن “الاتحاد فريق عظيم لا تستطيع إلا أن تحترمه .. أطالب مسلي آل معمر أن يغادر النصر إذا يحبه”.
أحمد الفهيد: أتوقع #الاتحاد سيحسم الدوري غدا و حمدالله سيكون هداف الدوري .. الاتحاد فريق عظيم لا تستطيع إلا أن تحترمه .. أطالب مسلي آل معمر أن يغادر النصر إذا يحبه#الفيحاء_الاتحاد#الاتفاق_النصر#أكشن_مع_وليد
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#Shahid
#MBCAction pic.twitter.com/4KLTdyKT7W
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 26, 2023
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