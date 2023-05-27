طالب الناقد الرياضي، أحمد الفهيد، برحيل رئيس نادي النصر مسلي آل معمر.

وقال أحمد الفهيد، عبر برنامج “أكشن مع وليد”، بشأن توقعاته ببطل الدوري هذا الموسم: “أتوقع الاتحاد سيحسم الدوري وحمدالله سيكون هداف الدوري”.

وأضاف “الفهيد”، أن “الاتحاد فريق عظيم لا تستطيع إلا أن تحترمه .. أطالب مسلي آل معمر أن يغادر النصر إذا يحبه”.