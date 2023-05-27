تشهد الجولة الـ29 من دوري روشن 8 مواجهات ستقام اليوم ويقودها حكام سعوديين ما عدا مباراة واحدة سيتولى فيها التحكيم طاقم أجنبي.

وتقرر أن يقود التحكيم في مواجهة الاتحاد والفيحاء طاقم تحكيم أجنبي بقيادة فابيو فيريسيمو، فيما سيقود الشباب والتعاون سلطان الحربي، ويداير لقاء الطائي والوحدة شكري الحنفوش.

ويتولى الحكم عبدالله الخربوش وباقي طاقمه إدارة مواجهة الرائد والخليج، بينما يقود فريح الجلعود مباراة الفتح وضمك، بينما يتولى محمد السماعيل قيادة مباراة الهلال وأبها، في حين يتولى الحكم عبدالله الحربي قيادة مباراة الاتفاق والنصر، في حين يقود فيصل البلوي مباراة الباطن والعدالة.