انتشرت أورام المخ في الآونة الأخيرة وأصبحت كواحدة من أهم 10 أورام تؤثر على السكان الهنود.

أسباب حدوث ورم في المخ التعرض للمواد الكيميائية ومبيدات الآفات وما إلى ذلك لفترات طويلة يمكن أن يسبب الأورام.

وجود تاريخ عائلي من أي نوع من أنواع السرطان يمكن أن يزيد من خطر حدوثه للأجيال القادمة.

يزيد تدخين التبغ من خطر الإصابة بالأورام السحائية وأنواع أخرى من الأورام.

يمكن أن تتطور أورام المخ لدى أي شخص في أي عمر ، ولكن كبار السن أكثر عرضة للإصابة بها.

إذا تعرض الشخص للإشعاع بسبب مهنته أو بسبب علاج طبي سابق ، فهو معرض لخطر الإصابة بأورام المخ.

العلامات والأعراض المرتبطة بورم الدماغ

الصداع الذي يحدث بشكل متكرر ويشعر بسوء.

القيء أو الغثيان.

مشاكل في العين مثل الرؤية المزدوجة أو الرؤية الضبابية أو فقدان الرؤية في جوانب مجال رؤيتك.