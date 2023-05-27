شهدت أحد الشوارع في ألمانيا مشهد مهيب لجماهير بوروسيا دورتموند التي ستخوض مباراة اليوم أمام ماينز.

وأظهر مقطع فيديو تجمع لعدد مهيب من جماهير بوروسيا دورتموند بشوارع ألمانيا قبل مواجهة ساعات من المباراة التي يخوضها الفريق اليوم أمام ماينز.

ويستضيف فريق بوروسيا دورتموند نظيره ماينز اليوم على أرضية ملعب “سيجنال ايدونا بارك”،ضمن منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري الألماني.

ويحتاج بوروسيا دورتموند اليوم إلى الفوز من أجل التتويج بلقب الدوري الألماني، باعتبار أن التعادل أو الهزيمة من فريق ماينز، يعرضه إلى انتظار نتيجة لقاء بايرن ميونخ وكولن، بينما الفوز سيمنحه التتويج باللقب رسميا.