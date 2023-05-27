روت الفتاة لينا المطيري ، طالبة جامعية تبلغ من العمر 20 عاماً، قصة معاناتها بعد وفاة والدها وإصابتها بسرطان الغدد الليمفاوية .
وقال أنها استيقظت في يوم شعرت بانتفاخ بسيط في رقبتها ولم تهتم للأمر لمدة 3 شهور وعقب ذلك توجهت لإجراء الفحوصات وبعد انتهاء اختباراتها أخبروها بأنها مصابة بسرطان الغدد الليمفاوية .
وتابعت أنها تمكنت من مقاومة المرض بعد وفاة والدها فلا شيء كان أصعب عليها من فقده .
وأضافت أنها اشترطت على الأطباء العلاج بالإشعاع وليس بالكيماوي مراعاة لمشاعر والدتها .
قصة طالبة جامعية توفِّي والدها وباغتها السرطان.. فماذا حصل؟
القصة كاملة في هذا التقرير@M_media_2000#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/Ou3fQ2Q6ey
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) May 27, 2023
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