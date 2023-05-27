روت الفتاة لينا المطيري ، طالبة جامعية تبلغ من العمر 20 عاماً، قصة معاناتها بعد وفاة والدها وإصابتها بسرطان الغدد الليمفاوية .

وقال أنها استيقظت في يوم شعرت بانتفاخ بسيط في رقبتها ولم تهتم للأمر لمدة 3 شهور وعقب ذلك توجهت لإجراء الفحوصات وبعد انتهاء اختباراتها أخبروها بأنها مصابة بسرطان الغدد الليمفاوية .

وتابعت أنها تمكنت من مقاومة المرض بعد وفاة والدها فلا شيء كان أصعب عليها من فقده .

وأضافت أنها اشترطت على الأطباء العلاج بالإشعاع وليس بالكيماوي مراعاة لمشاعر والدتها .