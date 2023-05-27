قامت ناشطات نباتيات من مجموعة “أنيمل رايزينغ”، بسرقة 3 خراف من مزرعة “ساندرينغهام” التابعة لملك بريطانيا، تشارلز، في نورفولك – شرق إنجلترا.

وأظهرت صور نشرتها “أنيمل رايزينغ” عبر تويتر 3 نساء وهنّ يسرقن 3 خراف من حقل من أجل إطلاق سراحها، وفقما قالت إحداهن التي أكدت خلال حديثها أنها موجودة في مزرعة ساندرينغهام.

كما تابعت “لو لم نحررها لكانت ستُنقل قريبا إلى أحد المسالخ، وكان لحمها سيُباع ويُؤكل”.

وأشارت المجموعة المهتمة بالحيوان، في بيان إلى أن “الإنقاذ” تمّ مساء الأربعاء قرابة الساعة 8:00 مساءً (19:00 بتوقيت غرينتش)، وأن الناشطات الثلاث سلمن أنفسهن إلى الشرطة.